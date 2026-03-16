日産の「斬新スポーツカー」に注目！

国内メーカーの中でも、早くから電気自動車（BEV）をブランドの象徴として掲げてきた日産。

その知名度は現在も圧倒的ですが、かつて同社が提案した意欲的なコンセプトカーがありました。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「斬新スポーツカー」です！（16枚）

それが、2013年の「東京モーターショー」で初公開された「ブレードグライダー」で、効率と走りを追求した一台でした。

ブレードグライダーの最大の特徴は、その名の通り「滑空」をイメージした独自のフォルムにあります。航続距離に直結する空気抵抗を極限まで減らすため、4輪車でありながらフロントのトレッドを極端に狭めた三角形に近い形状が採用されました。

この構造に伴い、車内は前列中央に1名、後列に2名が座るという斬新な3人乗りレイアウトとなっています。

パワートレインには、5個のモジュールで構成される220kWの高性能リチウムイオンバッテリーを搭載。後輪の左右それぞれに130kWのモーターを配置したリア駆動方式です。

2013年に初めて公開された際は走行できないモックアップでしたが、2016年には走行可能なプロトタイプへと進化。その際、バタフライドアがフロントヒンジからリアヒンジへと変更され、転倒時に乗員を保護するロールオーバープロテクション構造が追加されるなど、より実車に近い設計へと改良されています。

スペックも強力で、システム出力268馬力、最大トルク707Nmというパワーにより、約1300kgの車体をわずか5秒で時速100kmまで加速させる性能を持っていました。

また、極端に狭いフロントトレッドによる回頭性の課題を解決するため、リアにトルクベクタリングシステムを搭載。モーターによる積極的な介入で、一般的なクルマとは異なる、ステアリング操作に頼りすぎないコーナリングを実現します。

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サーキットでメディア向けの同乗走行が行われるなど、完成度の高かったブレードグライダーですが、最終的に市販化には至らずプロジェクトは終了しました。

しかし、そこで培われたモーターとブレーキによる高度な車両制御技術は、現在の日産車に採用されている「e-4ORCE」へと受け継がれており、ブレードグライダーでの挑戦が最新モデルの走りを支える技術的礎になったといえるでしょう。