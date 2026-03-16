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「自分の才能を見つけることが人生の喜び」…長所がわからない人が試したい7つのこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【意外】自分のいい所を見つける心理7選／長所がわからない原因はここにある！」という動画を公開した。「趣味や日々の楽しみはあるのに、自己肯定感が上がらない」という悩みに答え、自分の長所を見つけるための意外なアプローチを紹介している。



動画でRyota氏は、多くの人が自分のいい所を見つけられないのは、そもそも気づいていないか、心理的な課題が別にあるからだと指摘する。その上で、長所を見つけようとするのではなく、「自分の才能を見つけること」が大切だと語った。才能とは、今までやったことがない新しい挑戦の中から「思ったよりできた」と感じるもので、プロレベルである必要はないという。例えば、インドア派の人があえてアウトドアな活動に挑戦することで、自分でも知らなかった才能に気づく可能性があるのだ。



また、行動の動機を「内発的動機」に切り替えることも提案した。これは、褒められたい、お金が欲しいといった外的な報酬のためではなく、自分の興味関心から「やりたいからやる」という動機で動くこと。これにより、他人の評価に左右されず、行動そのものから満足感を得られるため、自己肯定感が自然と高まっていくと説明する。



さらに、「短所を愛しましょう」という意外な視点も提示した。長所と短所は表裏一体であり、例えば「おとなしい」という短所は「謙虚」という長所にもなりうる。短所を無理に変えようとするのではなく、それも自分の一部として受け入れることで、自己否定が減り、結果的に自己肯定につながるという。



動画ではこの他にも、自分の世界を広げる挑戦や、自分自身を主張することの大切さなどが語られている。これらの方法を試すことで、これまでとは違った視点から自分を見つめ直し、知らなかった自分の一面を発見するきっかけになるかもしれない。