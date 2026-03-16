「各国が力をつけている。今回は負けたけど、日本はさらに力をつけて、次回は勝ってほしい」

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日本時間15日にWBC準々決勝で敗退した侍ジャパン。井端弘和監督（50）は試合後、力なくこう言った。

侍ジャパンの次なる戦いは、2027年のプレミア12、さらに翌28年米ロサンゼルス五輪へとつながっていく。

プレミア12でアジアの最上位に入れば、ロス五輪への出場権を得られる。井端監督の任期はこのWBCまで。次は誰か──。さる球界関係者がこう言う。

「井端監督が『監督経験なし』だったため、NPB周辺では『次は経験者』という待望論が噴出している。歴代の代表監督は、第1回の王貞治監督（巨人OBで現ソフトバンク会長）を筆頭に、WBC東京ラウンドを主催する読売新聞の意向が色濃く反映されてきた。読売が推す次期代表監督はズバリ、元巨人監督の原辰徳さん（67）です」

松井秀喜氏も候補入り

巨人での3度の政権で17年もの間、監督を務めた原氏は、1年目にリーグ制覇と日本一。2度のリーグ3連覇を含む9度のリーグ優勝、3度の日本一の実績を誇る。さらに09年の第2回WBCで侍ジャパンを連覇に導いた実績もある。当然、短期決戦や代表戦の戦い方も熟知しており、今大会も試合解説を務めた。さる読売関係者がこう明かす。

「原監督は巨人監督時代、23年シーズンで4位に終わったことで、3年契約の任期を1年残して退いた。読売の首脳はどこかで有終の美を飾らせたい意向がある。原さんはすでに巨人での日本一やWBCでの世界一は経験している。『自分にないのは五輪のメダルだけ』と周囲に話していると聞く。21年の東京五輪の際、『巨人の監督じゃなかったら代表監督をやってみたかった』と近しい関係者に漏らしていたとか。ちなみに、WBCの監督をやるつもりはないそうですが……」

他の次期監督候補には、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51）の名前も挙がっているというが、28年ロス五輪までの「2年契約」で、原氏が再び侍ユニホームに袖を通すかもしれない。

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ところで、侍Jは負けるべくして負けたという見方もできる。侍ナインの置かれている環境はとてもじゃないが「選手ファースト」とは言い難い。実際、チーム内ではサポート体制が問題視されている。しかも、彼らを支えるトレーナーの置かれた環境は劣悪そのものだったのだ。いったいどういうことか。

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