上位を占めるトヨタ・レクサス・ダイハツ勢！

クルマを運転する多くの人が、今最も頭を悩ませているのが「ガソリン価格の動向」でしょう。

特に昨今、緊迫する中東情勢を受けて原油供給への不透明感が増しており、私たちの生活に直結する燃料価格は、かつてないほど予測の難しい局面を迎えています。

【画像】「えっ…！」これが「燃費が良いSUVベスト3」です！（30枚以上）

2026年1月からは、長年「当分の間」として上乗せされていた「暫定税率（25.1円／L）」がようやく廃止され、大幅な減税が期待された一方で、同時に補助金制度などの下支えもなくなったため、店頭価格が劇的に下がったという実感は薄いのが現状です。

依然として高い水準で推移するガソリン価格は家計の大きな負担となっているなか、注目を集めているのがクルマの「燃費性能」です。

今回は、新車で販売される国産SUVの中から、カタログ燃費（WLTCモード）が優れたモデルのベスト3を見てみましょう。

第3位にランクインしたのは、トヨタ「カローラシリーズ」のSUVとして2018年6月にデビューした「カローラクロス」です。セダンやワゴンなど、さまざまなボディタイプをラインナップする同シリーズの中でも、今や一番の売れ筋モデルへと成長しました。

全長4490mm×全幅1825mm×全高1620mmというボディサイズは、日本の狭い道路事情にマッチした絶妙な設計となっており、違和感なく乗れることが多くのユーザーから好評を得ています。

2025年5月の大幅改良でデザインが一新されたことに加え、パワートレインはガソリン車が廃止され、1.8リッターハイブリッドと2リッターハイブリッド（GRスポーツ）へと変更されました。そして1.8リッターハイブリッドが26.4km／Lと言う低燃費を記録しています。

第2位にランクインしたのがレクサス「LBX」です。全長4.2m弱という小型なボディながら、レクサスならではの高級感のある内外装を備えているのが大きな特徴です。

2023年12月発売とあって、ブランド内では比較的新しいモデルであるものの、その扱いやすさと質感の高さから、現在は「一番売れているレクサス車」としての地位を確立。

パワートレインは1.5リッターハイブリッドのみの設定です。燃費性能はグレードによって異なり、最も低燃費なのは「エレガント 2WD」の28.0km／L。このグレードのみ車両重量が1300kgと最も軽く、その軽量なボディが高い効率へとつながっています。

レクサスLBXと同率で2位に並んだのが、ダイハツ「ロッキー」とトヨタ「ライズ」、そしてスバル「レックス」です。

ダイハツが企画・生産し、トヨタとスバルにOEM供給されるコンパクトSUV。全長4mを切る5ナンバーサイズに設計され、取り回し性の良さには定評があります。

コンパクトながら迫力のあるデザインが特徴で、小型車づくりを得意とするダイハツの知見が惜しみなく注入され、広い室内空間や大容量の荷室を確保している点も支持を集める理由です。

パワートレインは1リッターターボや1.2リッターガソリン、そして1.2リッターハイブリッドをラインナップ。ダイハツが開発した「e-SMART HYBRID」と呼ばれるシリーズハイブリッドシステムを搭載したモデルが28.0km／Lという数値を実現しました。

2025年6月にはレックスにハイブリッド車が追加され、3兄弟すべてが優れた燃費性能を達成しています。

第1位に輝いたのは、トヨタ「ヤリス」をベースとしたコンパクトSUV「ヤリスクロス」です。

タフなデザインの外観に十分な広さの室内空間を兼ね備えた利便性の高さが魅力で、ヤリスシリーズの中でも屈指の売れ筋モデルとなっています。

2026年3月に改良モデルが発売されたばかりのヤリスクロスですが、パワートレインは1.5リッターガソリンと1.5リッターハイブリッドを用意。

なかでも燃費が良いのは「ハイブリッド X」というエントリーグレードで、国産SUVトップとなる30.8km／Lという驚異的な数値を達成しました。

その他のグレードについても、ハイブリッド車が26.0km／L〜30.2km／L、ガソリン車が16.7km／L〜18.9km／Lと、どのモデルを選んでも高い燃費性能を備えていることがわかります。

※ ※ ※

今回のランキングでは、トヨタ・レクサス・ダイハツ勢が上位を独占する結果となりました。

世界情勢や税制の変化が激しい今、燃費に優れたSUVは、賢く家計を守りながらアクティブなカーライフを楽しむための、心強いパートナーになってくれそうです。