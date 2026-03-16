『リブート』“一香”戸田恵梨香、正体判明→まさかの悲劇 ネット絶句「トラウマすぎる」「しんどい」（ネタバレあり）
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が15日に放送され、一香（戸田）の正体が判明し衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「言葉が出ない…」「トラウマすぎる」「しんどい」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】向かい合う一香（戸田恵梨香）と夏海（山口紗弥加）
早瀬（鈴木）と冬橋（永瀬廉）は、一香の行方を追っていた。早瀬が入院中の綾香（与田祐希）のもとを訪れていたその時、一香から連絡が入る。独自に動き続ける早瀬の様子に、冬橋は強い違和感を抱く。目的は妻・夏海（山口紗弥加）を、そしてマチ（上野鈴華）を殺害に及ばせた一香への復讐のはず。早瀬と冬橋のすれ違いは決定的となり、二人はついに仲間割れしてしまう…。
そんな第8話では、3年前の出来事が回想シーンで描かれるという展開に。合六（北村有起哉）の組織で経理を担当していたものの、10億円消失の犯人として疑われた夏海。彼女は“優秀な金庫番を失うのは忍びない”という合六からリブートを持ちかけられる。
息子への加害をほのめかされた夏海は泣くなく合六の提案を受け入れる。するとその直後から夏海は、合六がリブートの相手として手配した一香と共同生活を送る。手術を受けて見た目も一香になりきった夏海。そんな彼女に本物の一香は、1億5000万円で合六に自分の人生を売ったと告白。そして一香は“最後のお願い”として、その1億5000万円を綾香の治療のために使ってほしいと夏海に依頼する。
「自分で助ければいいでしょ？」と応じる夏海に、一香は「綾香をお願い」と伝える。するとそこに合六の手下が姿を見せて、躊躇なく一香を射殺するのだった。
一香に変身した夏海が驚きと恐怖に絶句しながら涙をこぼすと、ネット上にも「えっ！？」「エグい」「なんかもう本当に…言葉が出ない…」「残酷すぎる」「まってトラウマすぎる」「想像していたよりもしんどい」などの反響が集まっていた。
【写真】向かい合う一香（戸田恵梨香）と夏海（山口紗弥加）
早瀬（鈴木）と冬橋（永瀬廉）は、一香の行方を追っていた。早瀬が入院中の綾香（与田祐希）のもとを訪れていたその時、一香から連絡が入る。独自に動き続ける早瀬の様子に、冬橋は強い違和感を抱く。目的は妻・夏海（山口紗弥加）を、そしてマチ（上野鈴華）を殺害に及ばせた一香への復讐のはず。早瀬と冬橋のすれ違いは決定的となり、二人はついに仲間割れしてしまう…。
息子への加害をほのめかされた夏海は泣くなく合六の提案を受け入れる。するとその直後から夏海は、合六がリブートの相手として手配した一香と共同生活を送る。手術を受けて見た目も一香になりきった夏海。そんな彼女に本物の一香は、1億5000万円で合六に自分の人生を売ったと告白。そして一香は“最後のお願い”として、その1億5000万円を綾香の治療のために使ってほしいと夏海に依頼する。
「自分で助ければいいでしょ？」と応じる夏海に、一香は「綾香をお願い」と伝える。するとそこに合六の手下が姿を見せて、躊躇なく一香を射殺するのだった。
一香に変身した夏海が驚きと恐怖に絶句しながら涙をこぼすと、ネット上にも「えっ！？」「エグい」「なんかもう本当に…言葉が出ない…」「残酷すぎる」「まってトラウマすぎる」「想像していたよりもしんどい」などの反響が集まっていた。