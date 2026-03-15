みきママ「留年しました」理由を報告 学費は70万円「本当にばかです」
みきママこと料理研究家の藤原美樹が14日に自身のYouTubeチャンネルを更新。大学留年を報告した。
【写真】みきママ、実弟・小山慶一郎にソックリなイケメン長男
管理栄養士になるため2022年4月に大学へ入学していたみきママ。14日に公開した動画の冒頭で彼女は、今年3月に管理栄養士の資格が取れているはずだったと説明しつつ、残念そうに「大学留年することになっちゃったんですよ」と告白。管理栄養士は国家資格のため試験を受けるには、大学で必要な単位をすべて取得した卒業見込みの状態が必須とのこと。ところが実習の出席日数が足りなかったようで、動画の中では、受験勉強中のエピソードやミス発覚当時の心境などを「学費もね、また払うわけですよ。70万…たった５日のせいで！ ほんとあたし、バカ―！」などとユーモラスに語っている。
またみきママは12日までに投稿したインスタグラムの中でも「私、今年の管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができませんでした」と報告。「これまで4年間、勉強をしてきたのにも関わらず、国家試験を受けるために必要な実習の日数が足りなくなってしまいました」と明かし「本当にばかです。当日はせっかく勉強したので国家試験を受けに行き、自己採点をしたら合格点を超えていました。もう本当につらくて人生で一番泣きました。悔しくてたまりませんでした」と心境を吐露している。
■藤原美樹（ふじわら みき）
1980年2月18日生まれ。神奈川県出身。2008年に開始したブログ『藤原家の毎日家ごはん。』が好評を博し、2010年にレシピ本『藤原さんちの毎日ごはん』（主婦と生活社）を出版。以降、料理研究家としてメディア出演すると、2023年にはバラエティ番組の中で、自身がNEWSの小山慶一郎の実姉であることを告白している。
引用：YouTube「みきママChannel」、「みきママ」インスタグラム（@mikimama_official）
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管理栄養士になるため2022年4月に大学へ入学していたみきママ。14日に公開した動画の冒頭で彼女は、今年3月に管理栄養士の資格が取れているはずだったと説明しつつ、残念そうに「大学留年することになっちゃったんですよ」と告白。管理栄養士は国家資格のため試験を受けるには、大学で必要な単位をすべて取得した卒業見込みの状態が必須とのこと。ところが実習の出席日数が足りなかったようで、動画の中では、受験勉強中のエピソードやミス発覚当時の心境などを「学費もね、また払うわけですよ。70万…たった５日のせいで！ ほんとあたし、バカ―！」などとユーモラスに語っている。
■藤原美樹（ふじわら みき）
1980年2月18日生まれ。神奈川県出身。2008年に開始したブログ『藤原家の毎日家ごはん。』が好評を博し、2010年にレシピ本『藤原さんちの毎日ごはん』（主婦と生活社）を出版。以降、料理研究家としてメディア出演すると、2023年にはバラエティ番組の中で、自身がNEWSの小山慶一郎の実姉であることを告白している。
引用：YouTube「みきママChannel」、「みきママ」インスタグラム（@mikimama_official）