環境が変わる4月。中でも8日の一粒万倍日は、小さな一歩がやがて大きな実りにつながるとされる日です。知識や経験を積み重ねることで、運気アップにもつながりやすいタイミング。この日をきっかけに始めたいアクションを、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。4月は変化を楽しみ、新たな運の流れをつくろう新年度は気持ちが切り替わるタイミング。環境が変わり、新しい人間関係も生まれやすい時期です。慣れないこと