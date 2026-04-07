広島の床田寛樹投手（３１）が６日、出場選手登録が７年に達し、国内ＦＡ権の資格取得条件を満たした。この日はマツダでの投手指名練習に参加。ここまでのプロ生活を振り返りつつ、「まさか（国内ＦＡ権を）取れるとは思っていなかった」と感慨に浸った。左腕の中でＦＡ権取得は「『プロ野球選手をやっていました』と言える目標だった」という。１６年度ドラフト３位で広島に入団後、１７年途中に左肘のトミー・ジョン手術を受