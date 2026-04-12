大阪・和泉市で母親と娘が殺害された事件で、現場となった室内にスマートフォンなどの貴重品が残されていたことがわかりました。4月8日、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、住人の村上和子さん（76）と長女で社会福祉士の裕加さん（41）が死亡しているのが見つかりました。2人の死因は失血死で、10カ所以上の刺し傷などがあったということです。その後の捜査関係者への取材で、室内にスマートフォンなどの貴重品が残されていたこと