強豪国歴代ベストイレブンブラジル代表編1958年W杯で初優勝、次の62年も連覇。そして70年に3回目の優勝でジュール・リメ杯を永久保持することに。4大会で3回優勝の最盛期、原動力となったペレとガリンシャは外せない。2人揃った試合に負けがない史上最高クラスの天才である。ここで難題に突き当たった。FW5人の大盤振る舞いでもはまりそうにないのだ。黎明期のスーパースター、アルトゥール・フリーデンライヒや1938年W杯得