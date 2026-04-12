北インド原産の熱帯植物モリンガの栽培や商品化に京都府福知山市の女性が取り組んでいる。葉の栄養素が豊かなモリンガは「奇跡の木」と評され、近年は食品や美容で注目を集める。石けんやバスソルトに加え、新たに甘酒を開発した。女性は「福知山で育てたモリンガを全国に届けたい」と話している。【写真】モリンガと甘酒を使った飲み物を商品化した森垣さん福知山市の森垣智代実さん（55）。農業関連会社などで植物の培養や分