住宅街の敷地で偶然出会った小さな子猫をめぐって、いくつもの優しさが重なり、命のバトンが静かに受け渡される様子を描いた記録が話題となっています。動画は記事執筆時点で22万回再生を超え、「寒空の下1人でよく頑張った」「涙が出ます」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寒空の下、自宅の敷地内で『足を引きずる子猫』を発見……思わず感動する『命のリレー』】

庭で出会った小さな命

YouTubeチャンネル『にこねこ【保護猫の保育園】』に投稿されたのは、住宅街で発見された1匹の子猫の保護時の記録です。

ある日、住宅街にある自宅の敷地内で1匹の子猫を発見したというYさん。足をケガしているのか、歩き方が不自然になってしまっている様子を見て助けたいと思ったものの、「どうしてよいかわからない…」と戸惑い、ひとまず付近に新しくオープンした保護猫カフェへ相談することにしたそうです。

繋がりが生んだ保護の輪

相談を受けた保護猫カフェは、オープン当初からつながりのある動物愛護団体へと連絡。地域の保護ネットワークが動き出し、協力のもと無事に捕獲することができました。子猫は一時的にカフェで預かってもらえることになり、ひとまず安全な環境が確保されたといいます。

ただし、相談者のYさんも動物愛護団体も継続的な保護は難しい状況だったのだそう。「やよい」ちゃんと名付けられた子猫の行き場を探す中で、次の受け入れ先を模索する時間が続きました。

なお、心配されていたやよいちゃんの足は問題がなかったようで、単に腰が引けた歩き方だったのだとか。

繋がれた命のバトン

その後、投稿主さんが営む保護猫シェルター「にこねこ保育園」に空きが出たことで、やよいちゃんは無事に入園。名前を「ちくわ」ちゃんへと改め、新しい生活が始まりました。

最初は人の気配に少し身構える様子も見られたものの、先に入園していた子猫たちとはすぐに打ち解けたそうです。仲間たちに囲まれる安心感の中で、少しずつ環境と人に慣れ、穏やかな時間を重ねているといいます。

動画には、「命のリレーを繋いで下さった皆様に感謝です。」「やよいちゃん、寒い中一人でよく、生きてきたね」「幸せのバトンが沢山繋がりますように」「小さい頃から沢山のお友達といっぱい遊ぶ事ができるってなんだか良いですね」「無邪気に遊ぶ姿は本当に尊いです。」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『にこねこ【保護猫の保育園】』では、様々な境遇から入園してきた保護猫さんたちの様子や保護時の記録を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeアカウント『にこねこ【保護猫の保育園】』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。