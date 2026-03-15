悪いことをした猫に、飼い主が猫語でお説教してみたら…？完全に理解している猫のリアクションが笑えると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で76万再生を突破し、「この声にうちの猫が反応しましたwwww」「私の周りにいた猫たちが離れていったw」といった声があがりました。

【動画：猫になりきって『愛猫にお説教』してみた結果…想像以上の『リアクション』】

甘えん坊のおはぎちゃん♡

TikTokアカウント「@ohagichan.kawaiine」に投稿されたのは、三毛猫の「おはぎ」ちゃんが、飼い主さんに怒られている姿をおさめた動画です。

おはぎちゃんは生後四ヶ月のときに、畑にいるところを保護された保護猫ちゃん。お迎え初日から飼い主さんにベッタリで、抱っこされて嬉しそうにゴロゴロと喉を鳴らしていたといいます。

猫語で教育！

子猫らしく元気いっぱいなおはぎちゃんですが、飼い主さん宅には猫はおはぎちゃんだけ。そのため、悪いことをしたときは飼い主さんが猫になりきって教育をしているのだそう。

ある日も、悪いことをしたおはぎちゃんが、飼い主さんに抱え上げられながらお説教されることに。どう聞いても本物の猫の声にしか聞こえないほど、迫真の演技で怒っている猫の鳴き真似をする飼い主さん。そんな飼い主さんに対し、おはぎちゃんはイカ耳になり、絶対に目を合わすまいと遠い目をしていたといいます。

その様子は、叱られていることをしっかりと理解しているようにしか見えず、思わず笑ってしまいます。飼い主さんもそんなおはぎちゃんの様子に笑いがこらえきれず、お説教の途中でつい吹き出してしまったのだとか。

情に訴えてみると…？

またあるときは、泣き真似をして情に訴える作戦に出たという飼い主さん。するとおはぎちゃんは、お耳をピンと立てたまま視線をそっと逸らして、ドン引きしていたといいます。そんな二人のやりとりから伝わってくる微笑ましい関係性に、見ているだけでほっこりします。

飼い主さんによる見事な教育風景に、動画の視聴者からは「ねこちゃんも主さんもかわいすぎる笑笑」「やばい我が家の猫3匹ともめっちゃ反応してるwwwwwwwwwwww」「猫の、この体制にした時、絶対にこっち見ない顔ほんと好き、口のωこれが愛くるしい」「猫界のルール(？)に則ってきちんと教育されている…！」「えうちの猫これ流したらめっちゃ反応して起きたんだけど笑笑笑」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@ohagichan.kawaiine」には、まだまだ子猫のおはぎちゃんが可愛らしくお水を飲んでいたり、眠たそうな顔をしていたりといった、日常の可愛らしい一コマをおさめた動画が多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@ohagichan.kawaiine」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。