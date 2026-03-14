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【ネタバレ注意】朝ドラ『ばけばけ』、ヘブンの人生の結末は妻トキの存在が鍵だった。「ヘブンを最後に導くのはトキだった」という言葉の真意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【ばけばけ】朝ドラ第２４週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー ３月１６日（月）～３月２０日（金）最新」と題した動画を公開した。動画では、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」第24週の物語について、主人公ヘブンのモデルである小泉八雲の史実を交えながら深く考察している。



動画は、第24週「カイダン、カク、シマス。」が、ヘブンが代表作となる「怪談」を書き始める重要な週であると解説する。10年の時が経ち、東京で家族と穏やかに暮らしているように見えるヘブンだが、その裏では東京帝大の職を失い、その事実を家族に隠して無為な日々を過ごしているという。



この展開は、モデルである小泉八雲が1903年に「教授は日本人が担うべき」という大学の方針転換により、東京帝国大学から解雇通知を受けた史実に基づいていると考察。大学に行けず、家にも居場所がないと感じるヘブンは、失いかけた自信を取り戻すきっかけを他者から与えられるのを待つだけの状態に陥ってしまう。



そんなヘブンとは対照的に、妻のトキは自らの意志で行動し、失われたものを取り戻そうとする。そして、失意の底にいるヘブンに対し、「自分でも読める本を書いてほしい」と語りかける。世間や市場の評価のためではなく、目の前の一人に届くものを書いてほしいというトキの言葉が、ヘブンの視界を一気に開かせることになる。



このトキの言葉こそが、ヘブンが自身の代表作「怪談」を執筆する原動力となったと動画は結論付ける。史実においても、小泉八雲の『怪談』は妻セツが集めてきた民話を八雲が英語で作品化した、夫婦の共同作業から生まれた。ヘブンが人生の最後にたどり着いた場所は、市場の評価でも名誉でもなく、トキに届けるための物語執筆だった。第24週は、その始まりを描く週になるという。