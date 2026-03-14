宮崎駿監督と庵野秀明監督というアニメ界の巨匠のツーショットが3月13日にX上で公開され、話題を集めている。

【写真】「こんなに印象変わる」ヒゲを“全剃り”した宮崎駿監督

庵野監督が代表を務める映像制作会社のXアカウント「（株）カラー 2号機」にて、

【先日、1年ぶりに二馬力（編集部注・宮崎駿監督の個人事務所でのちにスタジオジブリと合併）を訪ねました。 宮さん（宮崎氏）は今も元気に好きな「絵」を自由に書いてました。凄い人です。

今回も写真はナウシカからの歴戦のスタッフさんに撮ってもらいました。 最後のは途中まで見送ってくれた宮さんから「握手しよう」と言われて撮ってもらった写真です。穏やかになったなぁ】

という投稿文とともにヒゲを生やした65歳の庵野監督と、トレードマークといえるヒゲをきれいに剃った85歳の宮崎監督が握手をする写真など3枚が添えられていた。

宮崎監督の最新姿に、

《ヒゲがないとこんなに印象変わるんか》

《宮崎さんヒゲそると若く見えますね》

《宮崎駿さんの穏やかな姿にほっこりします》

と宮崎監督といえば真っ白な口ヒゲの印象が強いだけに新鮮さを感じるユーザーも。

「宮崎監督がヒゲを剃った理由は“手入れが面倒になったから全部剃った、と話してました”と庵野監督が昨年に明かしていました。庵野監督は髪も白く口ヒゲも生やしているので、本人よりも宮崎さんっぽいと話題となったことも」（全国紙記者）

「シン・ナウシカ」制作を求める声

《シン・ナウシカを撮ってください！》

《庵野さんなら原作ナウシカ任せてもらえるんじゃないですかね？？》

《シン・ナウシカ希望！》

と投稿に対してナウシカの新作を求める声が。

「庵野監督がまだ新人だったころに『風の谷のナウシカ』の原画担当として採用され、巨神兵を担当。宮崎監督とは師弟関係にあり、庵野監督と漫画家・安野モヨコさんとの結婚式では宮崎監督がスピーチをしました。

ジブリ映画『風立ちぬ』では、主人公・堀越二郎役に庵野監督を声優に抜擢するなど2人の間には強い絆があることはファンの間では周知の事実。

庵野監督の代表作である『エヴァンゲリオン劇場版』シリーズの完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』や映画『シン・ゴジラ』にかけて、シン・ナウシカを望む声が上がったようです」(前出・全国紙記者)

もしもアニメ界のレジェンドである2人がタッグを組んだシン・サク映画が公開となれば大ヒット間違いなしだろう。