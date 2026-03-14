【トクサンTV】日本プロ野球の「外国人選手枠」は撤廃すべきワケ…「閉じた組織」を変えるためにメジャーリーグから学べること

米国メジャーリーグと、日本のプロ野球界。「スポーツビジネス」の観点から見ると、日本はまだまだ遅れている部分があるという。新刊『野球ビジネス』の著者で、人気YouTubeチャンネル「トクサンTV」を主宰するトクサンこと徳田正憲氏が、日本プロ野球界がメジャーリーグから学ぶべき点を語る。

「外国人選手枠」の規制緩和をすべき

MLBを手本に、日本がプロ野球をスポーツビジネスとして拡大するとしたら、外国人選手枠の撤廃をするべきです。メジャーリーグは外国人枠がない多国籍軍団で、パドレスにいたっては南米軍団のようになっています。

たとえば日本でイ・スンヨプが活躍した、イ・デホも活躍した、キム・テギュンが大活躍したとなったら、韓国でも日本のプロ野球が放送されるでしょう。日本のプロ野球が韓国で流れるということは、韓国の企業は、日本のプロ野球の球団に対して「スポンサーになりたい」と手を挙げたりして投資する。

それは日本と韓国だけの話ではなく、現状は日本とアメリカもそう。将来的には日本とプエルトリコ、日本とドミニカも可能で、もっと言うと日本とフランス、日本とチェコもあり得るわけです。

でも、日本の野球は日本人でやるべきだという潜在意識が根底に流れているので、外国人枠がある。もう少し規制緩和をして、さまざまなバックボーンの選手を受け入れることによって、日本のプロ野球の底上げ、あるいはスポンサー獲得につなげる。

近い将来、そういった施策のようなものができるのではないかなと、少なからず思っています。

メジャーリーグファンは阪神ファンに近い？

世界の野球界を見渡してMLBがナンバーワンであることは揺るぎないと思いますので、日本はナンバーツーであるという立ち位置で、もっとやっていかなければいけないことがあると考えています。

日本はナンバーツーであるからして、日本の市場を介すればメジャーに行けるぞ、みたいな感じにしていけば、選手市場もスポーツビジネスも激しく動くと思います。

ただ、日本人の気質として、日本人が活躍するから面白いと感じる面は否めない。野球ファンのなかでも、まだその割合のほうが多いかもしれません。もし外国人枠を撤廃して、仮に打順が1番から9番まで全員外国人のラインナップになったら、「俺はもう応援しない」という人もいると思いますね。

日本人はどちらかというと球団が好きなのではなく、選手が好きなのかな。だから、自分が好きな選手がその球団を離れると、ファンも離れていく部分は往々にしてあるでしょうね。

MLBの場合は、ニューヨークであれば「俺はヤンキースファンだ！」「こっちはメッツだ！」という“派閥”がありますし、サンディエゴにいる野球ファンは「絶対にパドレスを応援する！」というふうに、「愛」は球団に帰属するんですよね。

テレビで見ていてもその熱量は伝わってくるので、ある意味全員が阪神ファンのように見えるときがありますね。阪神ファンは、阪神の選手であればどの選手が出てきても熱く応援するじゃないですか。ですから、メジャーリーグのファンの気質に最も近いのは阪神ファンです。

変化を恐れない組織改革をメジャーに学べ

メジャーリーグは各球団のオーナーが代わることもありますが、日本は滅多にない。コミッショナー会議にしても、ずっと同じ顔触れで内々の感が否めない。球団を一つ増やすにも一苦労です。

大きな黒字を叩き出して、この球団には夢が詰まっているというビジネスを展開できる要素はたくさん持っているはずなのに、ここはうちのシマだからとか、こういうのはダメだとか、試合中のカメラ撮影禁止とか“世界を閉じる決め事”を内々で進めていく。

どんどん広げて、本当にダメだったものは廃止にすればいいのに、広げると混乱が起こるからやらないとか、改革というより保守的ではあると思います。そのあたりはビジネスライクのMLBとは違うところです。

我々ファンからすると、日本のプロ野球で今のオーナーたちが何を考えているかがわからない。日本のプロ野球を良くしていきたいのか、自分たちの収益を上げていきたいのか。

自分たちの収益を上げていきたいというのも、ビジネスパーソンとしては正しい。でも、日本の長者番付に載るような、経済界のトップクラスの人物らが球団を持ちたいと思うような地盤作りが必要だと思う。ファンの視点からすれば球団が強く魅力的になるのであればオーナーは誰でもいいわけです。

福岡ソフトバンクホークスは歴史的に、南海電鉄からダイエー、そしてソフトバンクと親会社が変遷してきました。2004年の球界再編問題で近鉄とオリックスが合併したとき、楽天も誕生しましたが、その新球団運営にどこが手を挙げるのか、ということがありました。

球団運営はそれだけ大変であり、一般常識のあるビジネスマンは腰を引く。日本のプロ野球は大きく売上を伸ばすことはできないと思われているところに改革の余地があると思っています。

関連記事をもっと読む→大谷翔平の「打撃技術のすごさ」がわかる最新データ…解説者も「意味がわからないです」と絶句したスイングの正体

【もっと読む】大谷翔平の「打撃技術のすごさ」がわかる最新データ…解説者も「意味がわからないです」と絶句したスイングの正体