徳島の人気野球塾「J-PARK」代表・福原芳之氏が教えるドアスイング矯正法

バッティングにおいて避けたいのが「ドアスイング」。バットが遠回りすると、スイングスピードが上がらない、内角球をさばけないなど、“デメリット”ばかりだ。徳島商を経てJR四国でプレーし、現在は徳島県小松島市にある室内練習場・野球塾「J-PARK」で代表を務める福原芳之さんが、課題を解決するポイントを紹介した。

スイングのメカニズムは背骨が支点、グリップが力点となる。この力点が支点から離れるほど、バットは遠回りする。福原さんは「体の支点に力点は近くないといけない」と解説。体を後ろに倒したり、内側に巻き込んだりする動きがドアスイングを引き起こす原因になる。

ドアスイングを防ぐ鍵は、前腕の使い方にある。多くの子どもたちに見られるエラー動作は、振り出しの時点で前の肘が伸びきってしまうことだ。「前の肘が必ず曲がっている」状態でスイングを開始することが重要になる。肘が伸びたままインパクトを迎えようとすると、「点」でしか捉えられず、少しの球速差で打てなくなる。

理想は胸と腕で「五角形」をつくること。肘が適度に曲がった五角形でインパクトを迎えることで、打撃は飛躍的に向上する。「タイミングがずれても打てるスイングを作った方が打率は上がります」と福原さんは強調する。

注意すべきは、内角を意識しすぎて捕手側の肘（右打者なら右肘）を入れすぎるあまり、空間が潰れて“三角形”になってしまうことだ。これではヘッドが出てこない。グリップは体の近くを通しつつ、そこから手首を返す回外動作、いわゆる「スイングアウト」することでヘッドを走らせる。肘を曲げたままスイングアウトする形を徹底すれば、力強い打球が生まれる。

実戦では同じ球種でも球速差が生まれる。特定のポイントで捉えようとするよりも、五角形をキープしてタイミングのずれに対応できるスイングを目指すべきだろう。体と手の関係性を正しく理解して練習を繰り返すことが、ドアスイングを改善して安打を量産するための近道になる。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）