自然豊かな環境での「恋愛」と「暮らし」に興味がある方。現在の生活や仕事、人間関係から離れた所で「新しい自分」に出会いたい方。“自分自身”と“自分の生き方”を見つめ直せる「プチ移住」を体験してみませんか…？

日本テレビが手がける令和の新恋愛バラエティシリーズ「星の見える町で」の制作が決定。恋と移住をテーマに地上波放送＆配信オリジナルコンテンツを展開予定。それに伴い、出演者となる女性の募集を開始。

「星の見える町で」は、東京で多忙な日々を送る女性たちが、豊かな自然と満天の星空に包まれた地方の町で期間限定の「プチ移住」を体験するドキュメント・バラエティ。番組のコンセプトは、都会での生活に物足りなさや疲れを感じている女性たちや、遠く離れた場所で新たな人生を歩みたいという女性などが「プチ移住」を通じて「新しい自分」を発見すること。肩書きを脱ぎ捨てた本来の姿で、その土地に根ざして生きる魅力的な男性たちと出会い、運命の相手を見つけ出していく過程を追いかける。

■20代後半〜30代の「今の自分を変えたい」独身女性を広く募集

番組では新しい環境での恋や暮らしに挑戦したい女性を募集。主な条件は以下の通り。

・都会の生活や仕事、人間関係に疲れを感じ、自分自身を見つめ直したいと考えている方。

・自然豊かな環境での恋愛・結婚生活、または将来的な地方移住に興味がある方。

・募集対象：20代後半〜30代の独身女性。

・参加条件：10日間程度の宿泊を伴う共同生活（ロケ）に参加可能な方。

ご応募は専用フォームより。3月から4月にかけて書類選考通過者を対象とした面談を実施予定。

応募フォーム：https://app.ntv.co.jp/form/b67af5af-2a7d-4196-bc4d-605febcaa5ff.html

■企画プロデューサー 柏原萌人コメント

忙しい現代社会、日々の喧騒の中で不意に漠然と「どこか遠い場所に行きたい…」と思うことがある人も多数いらっしゃるのではないかなと思います。

自分自身も生活の中でそんな思いにかられて「自分の生き方」について、ふと立ち止まって考えることがあります。

「環境を変えて新しい“自分”と出会う」「新しい“恋”と出会う」

日々の中でなかなかそこまで手が届かないシチュエーションを体験する…

「プチ移住」を通して見ている人も共感できる、自分事として人生を重ねられるような番組にしたいと思って、この企画を考えました。

テクノロジーも進んで、多様なライフスタイルが認められる現代だからこそ

「都会で生きること」「移住して生きること」「地元で生きること」

「一人で生きること」「誰かと生きること」

様々な選択があると思います。

番組を通して自分に“あるかもしれない”未来や、生き方を感じながら、

楽しんでいただけますと幸いです。

星空のもと美しい自然の中で

新しい「自分」と、新しい「恋」との出会いを体験しませんか？

「移住」に興味がある方、新しい環境での「恋」がしたい方、

そして「自分自身のこと」を立ち止まって考えてみたい方、

是非、奮ってご応募いただきたいです。

素敵な参加者の皆様をお待ちしております！

■プロデューサー 宮原耕介コメント

忙しい毎日の中で、「このままでいいのかな」と立ち止まりたくなる瞬間は、誰にでもあるのではないかと思います。

『星の見える町で』は、そんな思いを抱える女性たちが、自然豊かな町での「プチ移住」と新たな出会いを通して、自分の心の声に向き合っていく番組です。

恋愛はもちろん大きなテーマですが、それ以上に、この番組で描きたいのは「どんな場所で、どんな人と、どんなふうに生きていきたいのか」という問いです。

都会と地方、そのどちらかを選ぶということではなく、それぞれの良さを再発見しながら、自分らしい幸せの形を見つけていく。そんな時間を視聴者の皆さまにも一緒に味わっていただけたらうれしいです。

■「星の見える町で」概要

企画プロデュース 柏原萌人

プロデューサー 宮原耕介

制作 関根龍太郎

制作協力 テレビマンユニオン

製作著作 日本テレビ

X @hoshino_mieru

Instagram @hoshi_no_mieru_machide

応募フォーム https://app.ntv.co.jp/form/b67af5af-2a7d-4196-bc4d-605febcaa5ff.html

番組推奨ハッシュタグ #星の見える町で