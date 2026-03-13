「ネクストレベルホールディングス」で代表取締役を務める実業家・河原由次氏が2026年3月12日、仮に自分が総理大臣になった場合、「子供を産まない人は税金2倍にする」とXで提言し、SNS上で物議を醸している。

「このまま少子化が進んだら日本って普通に終わる」

河原氏は12日にXを更新し、「俺が総理大臣なら子供を産まない人は税金2倍にする」と提言。続けて「極端な話だけど」とした上で、「このまま少子化が進んだら日本って普通に終わる」と述べた。そして最後に、「生きていて同じ負担でいいんだろうか？」との疑問を投げかけた。

この投稿が13日18時時点で約1400件以上リポスト（拡散）され、「子供産めない人はどうなるんだ」「普通に差別発言ですよ」「酷すぎる」「それは極論すぎると思います」などと批判する声が上がった。

また、漫画「怨み屋本舗」などで知られる漫画家・栗原正尚氏も12日、河原氏の投稿内容に言及する事態になっており、「男は全員税金2倍かよ！」などと指摘していた。

河原氏を巡っては、4日のX投稿も波紋を広げている。新大阪から乗った新幹線で大阪土産の定番「551蓬莱」の豚まんを食べていたところ、隣の席の男性から「551は新幹線で食べちゃダメだろ」と注意を受けたという。

また9日のX投稿でも、飲食店を出る時に「ごちそうさまでした」などと客が言う文化に疑問を呈していた。この投稿に対しても、「お互いありがとうでいいんだよ」「私はそうは思わない」といった批判が寄せられていた。