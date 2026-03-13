長澤まさみ、結婚発表後初めて公の場に登場 ドレス姿でレッドカーペット歩く 日本アカデミー賞優秀主演女優賞
日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、優秀主演女優賞を受賞した長澤まさみ（『ドールハウス』）が登場した。
【写真】結婚発表後インスタ初投稿 写真を添え感謝の言葉を伝えた長澤まさみ
今年1月1日に東宝芸能の公式サイトを通じて、映画監督の福永壮志氏との結婚発表後、初の公の場となる。
長澤は、優秀主演女優賞を受賞した北川景子（『ナイトフラワー』）、倍賞千恵子（『TOKYOタクシー』）、広瀬すず（『遠い山なみの光』）、松たか子（『ファーストキス 1ST KISS』）と共にレッドカーペットに登場。華やかな装いで会場を彩り、観客から大きな拍手と歓声が送られた。
結婚発表で、長澤は「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せていた。
【写真】結婚発表後インスタ初投稿 写真を添え感謝の言葉を伝えた長澤まさみ
今年1月1日に東宝芸能の公式サイトを通じて、映画監督の福永壮志氏との結婚発表後、初の公の場となる。
長澤は、優秀主演女優賞を受賞した北川景子（『ナイトフラワー』）、倍賞千恵子（『TOKYOタクシー』）、広瀬すず（『遠い山なみの光』）、松たか子（『ファーストキス 1ST KISS』）と共にレッドカーペットに登場。華やかな装いで会場を彩り、観客から大きな拍手と歓声が送られた。
結婚発表で、長澤は「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せていた。