【続続・あの有名人の意外な学歴】#2近藤真彦が高校進学時に堀越ではなく明大中野に決まった背景にジャニー喜多川氏のトラウマ永野芽郁＆広瀬すず◇◇◇文部科学省の調査によると現在、通信制高校に在学する生徒は30万5221人。全高校生の9.6％を占める。「2020年に初めて20万人を突破。以降、右肩上がりで増え続けています。かつてはずさんな運営が指摘される学校も少なくなかったが、だいぶ改善され、不登校対策