【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウスは１２日、任天堂のゲーム「Ｗｉｉ（ウィー）スポーツ」を模した映像を使い、イラン攻撃の戦果を誇示する動画をＸ（旧ツイッター）に投稿した。

日本のアニメを無断使用した動画も投稿しており、制作側や米国内から批判が噴出している。

動画は、イランに対する軍事作戦を示す「壮絶な怒り作戦」と記した冒頭から始まり、ゲームのボウリングでピンを倒す瞬間と、米軍の爆撃映像を重ねて「ストライク」と表示する場面が出てくる。テニスやゴルフ、野球でボールを打つシーンを爆撃映像に結びつけたものも公開した。

ホワイトハウスは今月５日にも、アニメ・漫画のシリーズ「遊☆戯☆王」のキャラクターとみられる映像を米軍の爆撃映像に挿入した動画を投稿。「米国流の正義」との説明文も添えていた。これに対し、「遊☆戯☆王」公式サイトは声明で「原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、知的財産の使用を許諾した事実もございません」と指摘した。

シカゴ大司教のブレイズ・クピッチ枢機卿は「現実の死と苦しみを伴う現実の戦争が、まるでビデオゲームのように扱われている」との談話を発表した。