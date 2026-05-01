韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュのプライベートSHOTがファンを虜にしている。【写真】ユ・ヒョンジュ、“ぴたぴた私服”のド迫力ボディユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「テラスの季節だね」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。公開された写真には、とあるレストランの店内でスマートフォンを操作するユ・ヒョンジュが写っている。艶やかな黒髪のストレートヘアを自然に流し、落ち着いた表