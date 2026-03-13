◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝とＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦で対戦する元世界５階級制覇王者で同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が１３日、横浜市内のホテルで会見。素肌の上に、素肌が透けて見えるフィリピンの民族衣装を羽織って登場した４３歳のレジェンドは、元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏の「神の左」の継承者と称される増田の左ストレートについて「彼はとんでもないパンチを持っていて、とんでもないパワーがある危険な選手」と警戒した上で、「ただ２５年間戦ってきて、あらゆるものを経験してきた。お互いがベストの状態でリングに上がった時にどんなものが生まれるのか、楽しみにしている」と貫禄を見せつけた。

ドネアは昨年１２月１７日、ＷＢＡ同級暫定王者として正規王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝と対戦し、１―２の判定で敗れた。前戦からわずか３か月での試合となるが「コンディションは最高だ。前回の試合後、心の中に燃えるような炎がわき上がっている。堤との試合後、米国に帰ってすぐに練習を再開した。メンタルもフィジカルも素晴らしいコンディションで今を迎えている」と強調。堤戦後は家族と京都で過ごした後、同月２３日には拠点の米ラスベガスへ戻りすぐにトレーニングを再開。１月からフィリピン・セブ島で練習を積んできた。

会見後の写真撮影では、武士道を愛するドネアと日本刀を所持する増田が、２人そろって刀を抜く「サムライポーズ」を披露。ドネアはさらに、居合斬りの動作を繰り返した。

マネジャーを務めるレイチェル夫人は「今回は自分たちのゲームプラン、戦略を組み立てて遂行することがポイント」と語り、「かつて西岡利晃選手など素晴らしいサウスポーと対戦し勝利してきた。なんら新しいことはない。どれだけの力を出すことができるか。もちろんＫＯで勝つための戦略を立てている」と自信をのぞかせた。

戦績はドネアが４３勝（２８ＫＯ）９敗、増田が９勝（８ＫＯ）１敗。

試合はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。