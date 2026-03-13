NEWS増田貴久、大量の差し入れショット公開「すごい数」「チョイスにセンス感じる」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】NEWSの増田貴久が3月11日、自身のInstagramを更新。差し入れを公開し、反響が集まっている。
【写真】39歳NEWSメンバー「チョイスにセンス感じる」大量の差し入れショット
増田は、4月8日にリリース予定の「増田貴久のカバー」にちなんだ写真などを複数枚投稿。「NEWS 増田貴久様よりクレープのお差し入れをいただきました！ありがとうございます！」の張り紙とともに、箱の中に色とりどりのパッケージのクレープが入っている様子を公開している。
その他、俳優の風間俊介との2ショットやお気に入りと思われるスニーカーを手に持った写真なども披露している。
この投稿に「すごい数」「チョイスにセンス感じる」「写真たくさんで嬉しい」「風間君との写真最高」「クレープ食べてみたい」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆増田貴久、差し入れを公開
◆増田貴久の投稿に反響
