「娘が帰らない」

母親の通報から始まった捜索は、やがて最悪の結末に行き着く。ラブホテルの一室で見つかったのは、首を絞められて殺された17歳少女の遺体だった。

容疑者として浮上したのは、借金総額500万円の30歳男。13歳も年の離れた2人の間に、いったい何が起きたのか。令和6年の事件の発端を追う。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）



「確認してほしいご遺体があります」

何度コールしても誰も出ないラブホテルの客室。従業員がマスターキーで入ったところ、首を絞められて殺されている女性の遺体が見つかった。

通報を受けて警察が捜査に乗り出し、遺体の身元を確認しているとき、フリーターのA子さん（当時17）の母親から「娘が帰らない」と捜索願が出された。そこで管轄署の刑事が駆け付けた。

「確認してほしいご遺体があります」

「どういうことですか。私は捜索願を出しただけ。うちの子じゃない……」

「それも含めて、写真で確認してほしいんです」

A子さんの母親と弟は管轄署に連れて行かれ、話を聞いたA子さんの祖父母もやって来た。

「アンタは母親なんや。辛くても、アンタが確認してやらなあかん」

A子さんの母親は写真で確認。色白だったA子さんが紫色の顔になり、ブツブツができていた。2日後に霊安室で変わり果てたA子さんと対面し、泣き崩れて卒倒してしまった。

A子さんはモデル並みの美少女だった。だが、中学で人間関係がうまくいかず、単位制の高校へ進学した。

そこでも友人ができず、高1で中退。居酒屋やうどん屋でアルバイトしていた。

事件に巻き込まれたのは、ちょうど新しい仕事を探している過渡期だった。

母親によると、事件当日の経緯はこうだ。

「16時に《ちょっと出かけるから、ポストにカギを入れておく》と娘からLINEがありました。自宅に戻ると、娘は不在だったが、特に心配していなかった。

ところが、19時以降既読がつかない。門限の22時を過ぎても帰ってこない。何度も電話したり、返事をするようにLINEしたが、深夜2時になっても反応がない。携帯のGPSで調べると、およその場所が分かった。それで捜索願を出しました」

彼女を殺した男の「正体」

まだ17歳の少女がラブホテルで殺されるとは、どんな経緯があったのだろうか。

警察はA子さんの携帯電話の解析や周辺の防犯カメラの映像などから、1人の男を浮上させた。地元の派遣会社に登録したばかりだった富山功輔（同30）である。

富山はA子さんと一緒にホテルに入り、1人で退出した後、放置自転車に乗って逃走。A子さんのCOACHの財布を換金したが、偽物で180円にしかならず、ヒッチハイクで遠方に逃げ延び、ネットバンキングの口座を作って、1個8万円で売るなどして、逃走資金を作っていた。

実は富山は事件前日、宿泊先のユースホステルに滞在していた韓国籍の男子大学生の高級スニーカーを盗んだとして、警察の取り調べを受けていた。

その場で免許証を確認され、顔写真を撮られたが、その件は被害者に7万円の弁償金を支払うことで示談が成立し、勾留されなかったが、その後、連絡が取れなくなったことから、被害者が警察に相談していた。

これらの事情から身元を特定され、富山が遠方のマンガ喫茶から出てきたところを逮捕されたのは、事件から11日後のことだった。

調べに対し、富山は「彼女とは援助交際の約束でホテルに入った。プレイが終わった後に金銭トラブルになり、スマホで撮影しようとしてきたので、やめさせようと思い、首を絞めてしまった」などと供述した。

「金銭トラブルとは？」

「帰ろうとしていたとき、『未成年であることを知りながら、会ったことを分かっていますか。口止めの追加料金をもらってもいいですか？』と言われました」

「いくら要求された？」

「指定はありません。自分は援助交際の料金しか持っていない、ホテル代を払った残りの金なら持って行ってもいいと言いましたが、彼女は一歩も引いてくれませんでした」

富山はA子さんの死を確認しないで外に出たと言うが、2階の窓から脱出しており、ホテルの代金は払っていない。警察は裏付けを取るうちに、富山の供述に疑問を抱くようになった。

借金総額500万円

富山は短大中退後、パチンコ店員、自動車整備工などを転々。事件を起こす前は電気店で働いていた。

だが、借金が500万円もあった。前職で100万円単位の金を横領したのをはじめ、遊興費で作った消費者金融の借金や、穴埋めしてくれた親族への借金などだ。

そんな状況であるのにネットで見つけた派遣会社に転職。高速バス代を出してくれる上、宿泊代や服代を支払ってくれるという点が気に入ったからだ。

面接で採用が決まり、ユースホステルを手配された。それなのに富山はその場でいきなり窃盗事件を起こした。それでユースホステルには居られなくなり、酒を飲んで放浪。Xで援助交際の相手を求めていたA子さんを見つけた。

〈《スマホの中には…》「警察に言われたくなければお金」17歳の援交少女に脅されて首を絞めたと思いきや…捜査で発覚『30歳・犯人男のヤバすぎる検索履歴』（令和6年の事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）