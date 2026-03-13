【岩崎本舗：スーパーマリオ 角煮まんじゅう3個入り箱】 3月12日より販売中 価格：2,300円

岩崎本舗は、「スーパーマリオ×JR九州」とコラボレーションした「スーパーマリオ 角煮まんじゅう3個入り箱」を3月12日より販売している。価格は2,300円。

本商品は、長崎観光の定番である岩崎本舗の「角煮まんじゅう」に、「スーパーマリオ」シリーズに登場する3種類のアイテム印をあしらったコラボ商品。それぞれのアイテムをイメージした色合いの生地で仕上げ、ピンク色のスーパーキノコ、白色のファイヤーフラワー、カレー粉を練り込んだ黄色のスーパースターの3種がセットになっている。

また、限定オリジナルパッケージ仕様で、専用の温め方ガイドと紙袋も同梱。既に岩崎本舗の公式オンラインショップにて購入することができる。なお、岩崎本舗の店舗や楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonでの取り扱いはないため注意が必要となる。

(C) Nintendo

(C) 岩崎本舗 All Rights Reserved.

