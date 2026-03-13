アリサ・リウが説明

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの団体戦と個人戦女子で2冠を達成した20歳のアリサ・リウ（米国）が、話題のタトゥーについて真相を明かした。

世界的ファッション誌の若者向けメディア「ティーン・ヴォーグ」の公式YouTubeチャンネルが日本時間13日、リウへのインタビュー動画を公開。タトゥーについて「私の最初のタトゥーは、親友とお揃いのものなんです。これが私にとって唯一のタトゥー」と明かした。

リウは左右対称へのこだわりがあると言い、「この最初のタトゥーは背中にあって、かなり左右対称。ちょうど真ん中にあるの」と説明した。親友とお揃いで18歳の時に入れたそうで、友人がデザイン。このように紹介した。

「スタイルとしてはサイバー・シジリズム。私はコウモリが大好きで、コウモリの羽が描かれている。真ん中にはバラの花。親友のジュジュがバラを愛していて、彼女にとって象徴的な花なの。それに無限（インフィニティ）のマーク。私たちは二人とも8月生まれなの。『8』を横に倒すと無限のマークになるでしょう。それが私たちにとって大きな意味を持っているの」

ミラノ五輪後には、米スポーツメディア「スポーツ・イラストレイテッド」が米国のネット上で注目を集めていると報じていたリウのタトゥー。「一部ではバフォメット（悪魔崇拝やオカルトのシンボルとして認識されているもの）ではないかという声も上がっている」「それ以上に広く知られている説が生まれた。それが遊戯王カードだ」などと憶測が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）