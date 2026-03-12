松本洋平文部科学相が既婚女性と過去にダブル不倫の関係にあり、衆院議員会館の自身の事務所に招き入れていたなどと週刊文春電子版が報じた問題で、松本文科相は１２日の衆院予算委員会で「今回週刊誌に私の件が報道されました。まずは皆様方におわびを申し上げたいと思います。申し訳ありませんでした」と頭を下げて謝罪した。

松本氏は「相手もあることなのですべてにコメントすることはなかなか難しい」と前置きしたうえで「本件報道された内容はいま現在ではなく過去の話であります」と、過去に不倫していた事実をおおむね認めた。さらに「過去の段階におきまして、妻、家族とはすでにいろいろと話をしておりまして、妻からも大変大きな叱責（しっせき）をいただいた。真摯（しんし）に謝罪し、受け入れてもらい、家族間におきましては整理がついている案件」とプライベートで解決済みであることを強調。「あらためて報道されまして、家族、関係する皆様方に心配をかけて大変申し訳なく思っている。大変反省している」と述べた。

中道改革連合の早稲田夕季衆院議員からの、２人で議員会館で密会していたことは不体裁な行為などにあたらないかとの質問には「過去の話でありまして記録は残っていないが、いらっしゃったのは事実」と明言。「議員会館の方を案内していただいて、意見交換、そして普通にお話をさせていただいた。規則に反していることはない」と弁明した。

今後については「課題解決していくなかで、これからも全力で職責を尽くさせていただきたい」と続投に意欲。高市早苗首相も「松本大臣には仕事でしっかり返してほしい。一生懸命職責を果たしていただきたい」と、松本氏の辞任を否定した。

週刊文春電子版は１１日、松本氏が２０２０年ごろから既婚の女性と不倫関係にあったと報道。松本氏自身は１１日の衆院文部科学委員会で「報道されたことは承知しているが、委員会に出席して、まだ内容を見ていない。しっかり見た上で判断したい」と答えていた。