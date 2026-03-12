◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イタリア 9-1 メキシコ(日本時間12日、ダイキン・パーク)

アメリカ、イタリア、メキシコの3チームが準々決勝進出の可能性を残し最終戦を迎えたプールB。日本時間12日には、イタリア対メキシコの直接対決が行われ、9-1でイタリアが快勝し、全勝1位で勝ち抜け、続いてアメリカが2位で準々決勝進出を決めました。

11日に、プールBでは優勝候補のアメリカがイタリアに敗れる波乱が起こり、自力での準々決勝進出が消滅。12日の最終戦イタリア対メキシコの結果を待つ状況となりました。

イタリアがメキシコに勝利すれば、4連勝のイタリアが1位、3勝1敗でアメリカが2位通過となります。

一方、メキシコが勝利した場合は3チームが3勝1敗となり、直接対決での優劣がつきません。そのため3チームの失点率で順位が確定します。

イタリアが4失点以下で敗れたなら1位メキシコ、2位イタリア。イタリアが5失点以上で敗戦となればメキシコとアメリカが準々決勝進出（※順位は結果次第）となります。

そして運命の最終戦はイタリアが2回にロイヤルズで昨季32発の4番ヴィンセント・パスカンティーノ選手のソロで先制すると、4回にはジョナサン・バーティ選手のソロでリードを奪います。5回にはセーフティースクイズで1点を追加し、さらに2死満塁からジェイコブ・マーシー選手の2点タイムリーで5-0と突き放し試合を優位に進めます。

6回にはパスカンティーノ選手がこの日2本目のソロで6点リード。7回にも1点を加え、8回にはなんとパスカンティーノ選手が3本目の本塁打を記録し、イタリアベンチは大盛り上がり。