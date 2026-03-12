「悲惨」「偽物のチーム」CL“優勝候補”がまさかの惨敗で母国メディアが酷評「屈辱的な敗北」
まさかの結果となった。
現地時間３月11日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、マンチェスター・シティがレアル・マドリーとホームで対戦。０−３で完敗を喫した。
20分に緩慢な守備からフェデリコ・バルベルデに先制ゴールを許したシティは、マドリーの勢いを止められず、27分と42分にもバルベルデのシュートで被弾。前半で３点を奪われる。
後半のPKのピンチはGKジャンルイジ・ドンナルンマがストップし、４点目は防いだものの、厳しい結果となった。
母国メディアも辛辣だ。英公共放送『BBC』は「マンチェスター・シティのチャンピオンズリーグ制覇の夢は、スペインの首都での悲惨な夜によって、危うく終わりを迎えた」と報じた。
『Daily mail』紙は、「フェデリコ・バルベルデは、ペップ・グアルディオラの偽物チームを見事なハットトリックで打ち破った」と報道。『FOTMOB』はこうこき下ろしている。
「マンチェスター・シティは、スペインでの痛恨の敗戦により、敗退の瀬戸際に立たされている。マドリーに０−３という屈辱的な敗北を喫し、準々決勝進出の望みは絶たれそうだ。シティは優勝候補と目されていたが、180分の戦いを終え、決勝トーナメント進出の可能性は限りなくゼロに近づいた」
失意のシティは、第２レグで３点差を挽回できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バルベルデの衝撃ハットトリック
