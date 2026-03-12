CLライバル対決は衝撃展開！バルベルデが前半だけでハットトリック！マドリーがシティを圧倒
現地時間３月10日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、レアル・マドリーとマンチェスター・シティが前者のホームで対戦している。
マドリーは20分、GKクルトワのロングフィードをトラップした瞬間に右サイドから抜け出したバルベルデが、飛び出してきた相手GKドンナルンマをかわして無人のゴールにシュート。ライバル対決で貴重な先制点を奪う。
さらに27分、左サイドから切れ込んだヴィニシウスが出したパスが相手に当たってこぼれたボールを収めたバルベルデが左足でフィニッシュ。２点目を挙げる。
ウルグアイ代表MFは止まらない。42分、ブラヒムの浮き球のパスを受けると、DFゲイをかわしてシュート。なんと前半だけでハットトリックを達成する。
このままマドリーが３点リードで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前半でハット達成！バルベルデの鮮烈弾
