ウルグアイ代表
『ウルグアイ代表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月5日
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フォルラン氏の「日本凱旋」が決定…ウルグアイ代表監督に就任していた
W杯後初戦となる一戦で、FIFAランク20位の強豪と宮城県で激突する予定
theWORLD（ザ・ワールド）
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日本代表が9月24日にウルグアイと対戦、ファンから期待の声が続々
キリンチャレンジカップ2026で南米強豪と対戦する日本代表に注目が集まっている
FOOTBALL ZONE
2026年8月2日
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メッシがW杯敗退から13日でマイアミ復帰、監督が存在に感謝
コロンバス戦に途中出場し、スアレスとの連携でシュートを放つ場面も見せた
東スポWEB
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レヴァンドフスキがシカゴ加入後初ゴール、ソン・フンミンは4戦連続弾
ホームデビュー戦でダラスを相手に2得点を決め、チームの2−1勝利に貢献した
SOCCER KING
2026年7月30日
2026年7月23日
2026年7月15日
2026年7月13日
2026年7月9日
2026年6月28日
2026年6月27日
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ウルグアイ代表がスペインに敗れ敗退 ビエルサ監督「何も残せなかった」
ビエルサ監督は「ウルグアイに何も残せなかった」と敗退の責任を認めた
FOOTBALL ZONE
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ウルグアイ紙 厳しい批判に言及
地元紙は2大会連続敗退を「過去50年で最悪」と痛烈に批判したという
サッカーダイジェストWeb
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ウルグアイ代表を率いるビエルサ監督 W杯2026・グループH敗退を振り返る
会見では自己批判を繰り広げ、内容に対し結果が伴わなかったと主張
SOCCER KING
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敗退決まったウルグアイ代表 チーム内不和か…監督と主将が握手せず
主将バルベルデが後半11分に途中交代し監督に挨拶せず物議を醸した
THE ANSWER
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ウルグアイ代表、不運重なった…大黒柱のMFに悲劇襲う＆先制点献上
スペイン戦41分に左ひざを負傷し担架で退場を余儀なくされた
サッカーダイジェストWeb