¶õµ¤³¬ÃÊ¤â¤°¤é¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç½¹ÂÖ¤µ¤é¤¹¡ÖÁ´Éô¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤¿¡×¹âÌîÏ¢´Ø·¸¼Ô¤¬Àâ¶µ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶õµ¤³¬ÃÊ¡×¤ÎÎëÌÚ¤â¤°¤é¤¬¡¢£±£±Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤°¤é¤Ï¹â¹»Ìîµå¤Î¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹Î¢¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¤Ä¤±¤ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»î¹ç³«»Ï¥®¥ê¥®¥ê¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¿¿¤óÃæ¤ÎÀÊ¤¬£±¤Ä¤À¤±¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤á¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²Æ¤Ç½ë¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥¹¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¢¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤Æ¿©¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ê¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¥¦¥È¥¦¥È¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÎÙ¤ÎÁë¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤²»¤Ç³«¤¤¤Æ¡¢¹âÌîÏ¢¡ÊÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¥à¥¥à¥¤Î¤ä¤Ä¤¬¡Ø¤ªÁ°²¿¿²¤Æ¤ó¤À¡ª¡¡µ¯¤¤í¡ª¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥àÆþ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤ªÁ°¤¬¥¢¥¤¥¹¿©¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤ë¤È¤³¡¢Á´Éô£Ô£Ö£Ë¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤â¤°¤é¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤½¤ÎÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢£Ô£Ö£Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï¤³¤³¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤ÀÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÂ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸å¤ËÏ¿²è¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤È¡Ö²¶¤¬»×¤¤¤Ã¤¤êÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡¢Á´ÉôÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Î¼Â¶·ÈÇ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¿²¤ä¤¬¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ð¥«µ¯¤¤í¡Ù¡×¤Èà¥ª¥ì¥ó¥¸á¸Æ¤Ó¤Ç¡¢¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸ÅÜ¤é¤ì¤¿¡Ù¡Ø¥¦¥±¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¡×¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï£±²ó¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£