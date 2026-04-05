お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）が、4日放送のフジテレビ系バラエティー『さんまのお笑い向上委員会』（後11：10）に出演し、大幅な減量と股関節手術後の近況を明かした。以前とは見違えるほどスリムになった姿に、スタジオや視聴者から驚きの声が相次いだ。【写真あり】32キロ減量！激やせした鈴木もぐら番組冒頭、MCの明石家さんまは、ひな壇に座るもぐらの姿を見るなり「おい！ミミズ！お前…」とツッコミ。「