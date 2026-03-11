大谷がストーリーズで鈴木の変顔を公開、渡米報告直後の微笑ましい光景

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に勝利し、全勝での突破を決めた。激闘を終えて決戦の地である米マイアミへ向かう中、大谷翔平投手（ドジャース）と鈴木誠也外野手（カブス）がSNS上で見せたやり取りがファンの爆笑を誘っている。互いの“変顔”を投稿し合う同級生コンビに、「芸人さんかと思った」「修学旅行か」とツッコミが殺到している。

大谷はチェコ戦の試合後、自身のインスタグラムのストーリーズを怒涛の勢いで更新した。村上宗隆内野手の満塁弾や愛犬・デコピンの安らかな寝顔などに続き、マイアミへ向かうチャーター機内で撮影されたとみられる鈴木との2ショットを公開。さらに、鈴木が目を見開いて披露した衝撃的な“変顔”の写真も惜しげもなくファンに向けて「晒して」みせた。

ともに1994年生まれの同級生であり、今大会でも侍ジャパンの打線を力強く牽引しているメジャーリーガーの2人。大舞台の重圧や長時間の移動の疲労を微塵も感じさせない、まるで少年のような無邪気な素顔を覗かせた。

世界一奪還を目指すトップアスリートたちの思わぬおふざけに、SNS上の日本のファンも大喜びだった。「仲良すぎだろこの同級生コンビ」「芸人さんかと思った」と、息の合った2人のやり取りに爆笑する声が相次いだ。

さらに、決戦の地へ向かう機内でのリラックスした様子に対し、「大谷翔平と鈴木誠也は修学旅行でもしてるんか笑」「修学旅行か」といったツッコミも殺到。グラウンド外で見せたお茶目な一面に、「クソガキ感あっておもろいよね」「クソガキすぎて好き」と、愛あるイジりで応えるファンが続出していた。（Full-Count編集部）