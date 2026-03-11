抗がん剤投与後に10代患者死亡 小児病院「通常では入るはずのない薬液が髄液から検出」
埼玉県の小児医療センターで、抗がん剤の注射後に10代の患者が死亡したと病院が明らかにしました。
■注射後に10代の患者死亡 2人は意識不明の重体
埼玉県で唯一の小児専門の病院「埼玉県立小児医療センター」。重い病気を患う子供たちの治療を行っている病院で…。
埼玉県立小児医療センター・岡明病院長
「当センターにおいて、複数の患者に重篤な神経症状が発症した」
複数の患者とは、10歳未満の男児ら3人。全員、白血病を患っています。
去年1月から10月、3人は治療のため、抗がん剤を背中から脊髄の周辺に注射する「髄腔内注射」というものを受けたところ、呼吸困難など重篤な神経症状を発症したといいます。
10代の男性患者は死亡、男児ともう1人の10代男性は意識不明の重体となり、人工呼吸器をつけて治療中だといいます。
■3人から別の薬液が検出 「髄腔内注射では使わない」
病院は第三者を入れて調査を実施。すると、本来、「髄腔内注射」で使用されるはずのない別の薬液が、3人から検出されたといいます。
調査対策委員会・中澤温子委員長
「通常では入るはずのない薬液が（患者らの）髄液から検出された。患者さんの症状と考え合わせると、非常に原因として可能性が高い」
――何という薬液？
調査対策委員会・中澤温子委員長
「『ビンクリスチン』は非常に神経障害を起こしやすい薬液。髄腔内注射では使わないことになっている」
「ビンクリスチン」も白血病治療で使われる薬液ですが、「髄腔内注射」ではなく「血管への注射」で使用されるもの。病院には普段から保管されているものだといいます。
■どこかで混入？ 事件と事故、両方の可能性…警察に届け出
どこかで混入したのでしょうか。会見では、主に以下の3つのタイミングが言及されました。
1．薬剤師が薬液を調剤するタイミング
2．看護師などが薬液を患者の病室へ移動させるタイミング
3．医師と看護師が患者に投与するタイミング
まず、薬剤師へ「薬剤師が調剤するタイミング」の聞き取り。
埼玉県立小児医療センター・渡邊彰二副病院長
「手順まで含めて聞き取りしたが『通常通り』」
続いて、「看護師などが移動させるタイミング」。
調査対策委員会・中澤温子委員長
「病棟へ運ぶ際はシリンジという注射器のような容器に薬液が入っている」
――今回の調査でも特段異常は確認できない？
調査対策委員会・中澤温子委員長
「はい。今のところは確認できておりません」
3つ目、「医師と看護師が患者に投与するタイミング」については。
調査対策委員会・中澤温子委員長
「医師・看護師には、私の方から聞き取り調査を行ったが、『いつもと同じようにやりました』と」