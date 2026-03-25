院長の暴言で法廷トラブルに発展「あんな病院に行きさえしなければ、妻が死ぬことはなかった……」福島県南相馬市で建設業を営んできた森哲芳さん（78）は、そう言って唇を噛んだ。妻の朝子さん（享年68）が手術後に死亡したのは病院のミスによるものだったとして、森さんは運営する市と当時の院長だったＡ氏に１億1732万円の損害賠償を求めている。悲劇が起きたのは’21年３月。東日本大震災時に「陸の孤島」と化した南相馬で、地