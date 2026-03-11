埼玉県立小児医療センターは11日午後に会見を開き、去年、埼玉県立小児医療センターで白血病の治療のため抗がん剤の髄腔内注射を受けたあと重篤な神経症状を発症し、10代の男性患者1人が死亡し、10代と10歳未満の2人の男性患者が今も人工呼吸器をつけて治療中であることを明らかにしました。埼玉県立小児医療センターによりますと、3人の男性患者はそれぞれ、去年1月から10月にかけて白血病の治療のため抗がん剤の髄腔内注射を受け