「8割方の人は挫折して辞める」元講師が断言する動画編集スクールの知られざる実態
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
さざえ氏が自身のYouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」で「【動画編集の闇】建設業→動画編集者になった男性がその実態語ってくれました【視聴者凸】」を公開した。高卒で建設業から動画編集スクールの講師を経て、現在はフリーランスとして活動する30代男性が出演。スクールに群がる人々の実態や、副業としての動画編集の厳しさを赤裸々に語った。飽和状態の業界で単価を上げるためには、どのような“生存戦略”が必要なのか、その過酷な現実が浮き彫りとなっている。
男性は動画編集スクールの講師時代を振り返り、インフルエンサーの宣伝を鵜呑みにして入学してくる生徒の現状を説明した。入学理由を尋ねても「あの人が良いと言っていたから」と他力本願な回答が多く、中には処理能力の低い「Core i3」のパソコンを持参する者もいたという。「8割方の人は挫折して辞める」と明かし、高額なパソコンや受講料を払っても続かない実態を暴露した。さらに、月額1〜2万円のアフターサポートという追加課金が存在し、8〜9割の生徒が加入しているというスクール側の収益構造にも触れている。
また、副業として動画編集を始めることに対しては「そもそも選ばれない」と難色を示した。業界では「即レス対応」が求められるため、本業がある人は連絡が遅れがちになり、発注者から敬遠されるという。男性自身は現在、月収50万円ほどを稼いでいるものの、休日はほとんどなく仕事とプライベートの境目がない状態だ。長時間の編集作業についても「もう無ですよ」と、やりがいを感じていない本音を漏らした。
では、厳しい競争社会の中でどうすれば単価を伸ばし、生き残ることができるのか。その問いに対し、男性は「いろんな人の靴舐めましたね」と自身の苦労を回顧。リード文で触れた“生存戦略”の答えとして、「編集者って奴隷なんで。いかに社長の靴舐めるかみたいなところ」と語り、泥臭い人間関係の構築こそが唯一の道であるというシビアな現実を突きつけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
youtube.com/@Ysazae YouTube