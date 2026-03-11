松本洋平文科相（52）が既婚女性のA子さんとW不倫の関係に陥っていたことが「週刊文春」の取材で分かった。

2005年に初当選し、今年の衆院選で7回目の当選を果たした松本氏。党青年局長や経済産業副大臣などを歴任し、昨秋に誕生した高市早苗政権で文科相として初入閣した。

衆院議員会館の自室に…

そんな松本氏とA子さんは、レンタル会議室やラブホテルで密会を重ねた。さらに松本氏は、秘書のいない週末、衆院議員会館の自室にA子さんを招き入れ――。

「週刊文春」記者は3月3日、松本氏に直撃取材。さらに質問状を送ると、こう回答があった。

「私生活に関するご質問には回答しておりません」

一方、A子さんに松本氏の回答などを伝えると、彼女は意を決したように重い口を開いたのだった。

