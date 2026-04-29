8人のメジャー組を揃え、連覇を目指した侍ジャパン。全勝でマイアミへ乗り込むも、ベネズエラに逆転負けを喫した。なぜ過去最低のベスト8に終わったのか。実はその裏で、首脳陣と選手たちの内紛が起きていた。【画像】「僕らは負けるべくして負けた」WBCに出場した侍ジャパン選手の写真をすべて見る「僕らは負けるべくして負けたんです」現地時間3月15日午前0時過ぎ、マイアミにあるローンデポ・パークのロッカールームは、異