10日、都内で行われた『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』のジャパンプレミア。原作・脚本・製作総指揮を担当したお笑いコンビのキングコング・西野亮廣（45）と声優を務めたタレントのMEGUMI（44）らが登壇した。

【映像】セクシーなブラックドレス姿のMEGUMI（全身ショット）

人間の言葉を話す不思議な異世界ネコ「モフ」を演じたMEGUMIは、作品のテーマにちなみ、「誰かの存在があったから勇気が出たこと」について次のように明かした。

MEGUMI「自分も表に出る仕事もしながら映像などを作るので、西野くんの活動を見てかなり励みになっている。こういうことをしているんだな、自分も頑張ろうというのは常に思っている」

これを受け、西野も次のように語った。

西野「まさに、MEGUMIちゃんと（自身の）キャリアが結構似てる。僕は芸人でテレビに出て、そこから映画を作る（ので）情報交換ができる。海外で何かをするとなったときに、話し合いをできる人があまりいないので、MEGUMIちゃんには非常に支えられてる」

また、司会者から「裏でも、どれぐらいの規模で上映するのかなど熱心にMEGUMIさんが聞かれていましたね」と舞台裏の様子を明かされると、西野は「いやらしい話をずっとしていました。お金がどうのこうのという」と冗談めかして話した。

（『ABEMA Morning』より）