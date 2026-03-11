この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者必見】借金ができる考えを持つと儲かる本当の意味を徹底解説しますのでお見逃しなく！

「絶対につぶれない経営」を掲げる市ノ澤翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「【経営者必見】借金ができる考えを持つと儲かる本当の意味を徹底解説しますのでお見逃しなく！」と題した動画を公開。多くの中小企業経営者が理想とする「無借金経営」が、実は倒産リスクを高める危険な状態であると警鐘を鳴らし、本当に目指すべきは手元キャッシュを潤沢に保つ「実質無借金経営」であると提言した。



動画の冒頭、市ノ澤氏は「中小企業は借金を全て返すと危険な状態になる」と切り出し、一般的に健全と見なされる無借金経営について「めちゃくちゃ危険だ」と断言。その理由として、借金を完済することで手元のキャッシュが枯渇し、予期せぬトラブルが発生した際に資金ショートを起こし、倒産につながるリスクを挙げた。



多くの経営者が借金を「悪」だと捉え、一刻も早い完済を目指す傾向について、市ノ澤氏は「日本人がずっと小さい頃から植え付けられてきた暗示にかかっているような状態」と分析。お金は使ったら減るという「消費者の思考法」から脱却し、「経営者はお金を使えば使うほど増やせる人」というマインドセットを持つことが重要だと説く。その上で、借金は事業を成長させるための有効な資金調達手段の一つに過ぎないと語った。



では、どのような状態を目指すべきなのか。市ノ澤氏は、無借金経営ではなく「実質無借金経営」を目指すべきだと主張する。これは「借金はあるけど、返そうと思えば（いつでも）返せる状態」を指し、具体的には手元に十分なキャッシュを確保しておくことを意味するという。経営を安定させるためのキャッシュの目安として、最低でも「固定費の半年分」、理想としては「2年分」を確保することを推奨した。



最後に市ノ澤氏は、資金繰りに不安を抱えている経営者ほど、無理に繰り上げ返済などをして手元のキャッシュを減らすべきではないと強調。「資金繰りに不安があるのであれば無借金経営なんて目指すな！」と力強く語り、まずは本業に集中できる盤石な財務基盤を築くことの重要性を訴え、動画を締めくくった。