元イングランド代表が傷害罪で起訴、暴行で男性の顔や肋骨に重傷負わせる…終身刑の可能性も
元イングランド代表MFのジョーイ・バートン氏(43)が、男性に重傷を負わせた疑いで起訴された。英『ザ・サン』など英複数メディアが報じている。
事件は8日夜、イングランド北西部マージーサイド州ハイトンのゴルフ場付近で発生。午後9時ごろ、ハイトン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ近くで男性が暴行を受けたとの通報があり、救急隊が現場に駆け付けた。被害者は顔や肋骨に重傷を負って病院へ搬送され、現在も入院中。容体は「重篤だが安定している」とされている。
この事件を受け、バートンは「故意に重傷を負わせた罪」で起訴。同じ罪に問われているゲーリー・オグレイディ(50)とともに、同日中にウィラル治安判事裁判所に出廷する予定となっている。この罪は有罪となった場合、数年の懲役から最高で終身刑が科される可能性がある。
警察は現在も捜査を続けており、目撃情報や映像の提供を呼びかけている。事件当時、現場周辺には大規模な警察の規制線が張られ、近隣住民への聞き取りや防犯カメラ、ドアベルカメラの映像確認なども行われた。
バートンはマンチェスター・シティの下部組織出身で、2002年にトップチームでデビュー。その後はニューカッスル、QPR、バーンリーなどでプレーし、2007年にはイングランド代表として1試合に出場した。現役引退後はフリートウッド・タウンやブリストルで監督を務めていた。
