日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、2026年最初のナイトイベント「さくらナイト」を開催。

各シーズンごとに実施しているナイトイベントでは、2日間しか観ることができない限定スペシャルショーをはじめ、レゴランド(R)・ジャパンのモデルビルダーが監修した限定ワークショップ、夜仕様にアレンジした特別感満載なアトラクションなどが実施されます☆

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「さくらナイト」2026

料金：2,500円(税込)／大人・子ども共通チケット

※年間パスポートプレミアム会員は入場無料

※2026年4月17(金)／4月18日(土)にレゴランド(R)・ ジャパン ・ ホテルへ宿泊された方は、各宿泊日(チェックアウト日は除く)のさくらナイトに無料で参加できます

チケット販売開始日：2026年3月16日(月)12時

チケット販売サイト：公式ウェブサイト( https://www.legoland.jp/ )より

開催日時：2026年4月17日(金)17時〜21時／4月18日(土)18時〜21時

会場：レゴランド(R)・ ジャパン ※一部、運営しない施設もあります

シーズンごとに1度だけ実施される、夜のレゴランド(R)・ジャパン・リゾートが2日間限定で楽しめる特別な「ナイトイベント」

2026年最初のナイトイベントとして「さくらナイト」が開催されます。

期間中、2日間しか観ることができない限定スペシャルショーや限定ワークショップ、特別感満載なアトラクションが用意されます。

1年の中でも“お祝い”シーズンの春に行う「さくらナイト」は、たくさんの驚きや発見、楽しさや感動など、お子さまん成長を感じながら、家族みんなで思い出に残る春の夜を存分に満喫できるのもポイントです☆

さくらナイト・スペシャルショー

開催時間：20時15分頃〜

会場：ファクトリーエリア

春は新たな門出など、子どもや家族にとっても大切な“お祝い”の季節。

レゴランド(R)・ジャパンのクリエイター中谷氏は、

楽しいことも辛いこともある日常の中、本ショーをきっかけに“明日からもう一度頑張ってみようかな”と、その場にいるみんなに感じてほしい。

という想いから、新たな世界に勇気を出して足を踏み出すゲストを応援するショーに仕立てました。

レゴランド(R) のキャラクターとキャストたちが繰り広げるスペシャルショーは、感動必至のクライマックスとともに、新たな自分に出会えるような、ワクワクした気持ちで楽しめます。

にかいどうさんのスペシャル・ナイト・ワークショップ！

所要時間：約30分

会場：レゴ(R)・クリエイティブ・ワークショップ ※当日予約(定員に限りあり)

2020年・25年の2度、レゴ(R) ブロック発祥の地デンマークのレゴ(R) ハウスにて作品展示の経験を持つ、レゴランド(R)・ジャパン モデルビルダー二階堂満氏が監修したワークショップを開催。

さくらナイトでは、「カタツムリ」をテーマにしたビルド体験が楽しめます。

二階堂氏よりメッセージ

こんにちは！

こんどのワークショップでは、カタツムリを作ります。

今回作るカタツムリの殻(から)は、入り口が右に見える「右巻き」です。

じつは、ほんとうのカタツムリや巻貝の多くはこの形をしています。

とてもめずらしいですが、左巻きのカタツムリもいます。

外で見かけたら、ぜひ殻の向きにも注目してみてください。

作品では、殻の向きが分かりやすくなる工夫や、ブロックの向きを変える楽しい作り方にチャレンジします。

はじめてでも大丈夫！

みんなで楽しく作りましょう。

ご参加お待ちしています！

スペシャルアトラクション「レゴ(R)・ファクトリー・ツアー」

会場：ファクトリーエリア内「レゴ(R) ・ファクトリー・ツアー」

日本国内で唯一、レゴ(R) ブロックが製造される過程を見学することができる「レゴ(R)・ファクトリー・ツアー」が、2025年大好評につき、2日間だけ限定仕様になって登場。

レゴ(R) ブロックの元となる“顆粒”や“顆粒が溶けて固まった状態のもの”など、普段は触れることができないレゴ(R) ブロックの秘密を覗くことができるのは、さくらナイトだけの貴重な体験です。

また、通常よりも照明を暗くした施設内には、“光る2×4ブロック”も登場し、心躍る夜の工場見学が楽しめます。

レゴ(R)・ファクトリー・ツアーで製造された、ナイトイベント限定の「ファクトリーブロック」

対象店舗：キッチンカー ナイト・キングダム／キッチンカー シティ／オアシス・スナック

対象店舗のメニュー(ドリンク含む)を1会計2,000円購入ごとに、ファクトリーブロックを1個プレゼント。

レゴ(R)・ファクトリー・ツアーで製造された、ナイトイベント限定デザインです。

※ファクトリーブロックは無くなり次第終了

さくらナイト限定！あまおうイチゴのソフトクリーム 桜ver.

価格：750円

「さくらナイト」限定で販売される、あまおうイチゴのソフトクリーム。

桜の花をイメージした、2日間限定のスイーツです。

限定グッズの購入1点につきファクトリーブロックを1個プレゼント

ペンライト

価格：3,500円(税込)

会場にて販売される「限定ペンライト」

レゴ(R) アイコニックトーチ

2,800円価格：2,800円(税込)

もしくは「レゴ(R) アイコニックトーチ」の購入で、1点につきファクトリーブロックが1個プレゼントされます。

「レゴ(R) アイコニックトーチ」は、スイッチを入れることでロゴが光るのもポイントです。

※ファクトリーブロックは無くなり次第終了

1年の中でも“お祝い”シーズンの春に行われるさくらナイト。

たくさんの驚きや発見、楽しさや感動など、お子さんの成長を感じながら、家族みんなで思い出に残る春の夜が存分に楽しめるイベントです。

レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて2026年4月17日・18日の2日間限定で開催される「さくらナイト」の紹介でした☆

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group.

©2026 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd.

