※本稿は『新テニスの王子様』最新話までのネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。

先日、著者・許斐剛の公式Xにて、長年親しまれてきた人気漫画『新テニスの王子様』が最終回まで残り6回であることが発表された。現在は物語のクライマックスであるU-17ワールドカップ決勝戦が描かれており、連載している「ジャンプSQ.」の3月4日発売号では日本の優勝後にエキシビションマッチとして主人公・越前リョーマと兄の越前リョーガの試合が始まったところだ。

【画像】次なる青学の柱誕生？ 宮崎周平『僕とロボコ』の『テニプリ』オマージュ

1999年のシリーズ連載開始から数えてついに届いた「完結」の報せは、SNSを通じて国内外のファンに大きな衝撃を与えた。中国のポータルサイト等でも「青春が終わる」と惜しむ声が溢れており、本作がいかに国境を越えて愛されてきたかを物語っている。

本作を語る上で欠かせないのが、テニスの枠を超越した「異能バトル」とも呼べる独自の進化だ。連載初期は、実際のプロ選手も使用するツイストサーブやポール回しといった技術が主体であった。しかし物語が進むにつれ、五感を奪う精神攻撃や分身、さらにはブラックホールを出現させるなど、およそスポーツ漫画の常識では測りきれない領域へと足を踏み出していく。読者の間では、もはや「テニス」ではなく「テニヌ」という“別物”だと揶揄する向きもあったが、それでも多くの人々が本作を支持し続けてきた。

これほどまでに激しい能力のインフレが進みながら、なぜファンは離れるどころか、より深く作品にのめり込んでいったのだろうか。その最大の理由は、許斐が提唱する「読者を驚かせ、楽しませる」というサービス精神の徹底にある。

作者自身、少年誌という激戦区で他のファンタジー作品に負けない存在感を示すための戦略として、必殺技の応酬を重視してきたと明かしている。子供たちが夢中になるような、大見得を切って技を繰り出す高揚感。それは、スポーツ漫画という既存の型に嵌まることを拒絶し、常に新しい刺激を求める読者の期待に応え続ける挑戦でもあった。馬に乗ってテニスをする姿や物理法則を無視して変化する魔球、ラケットの2本持ちは序の口。果ては、選手の背後から海賊が出て来て対戦相手を“処刑”したり、時間を止めたり、数十メートルに巨大化したりと、あえて「ツッコミどころ」を用意することで、読者がSNS等で積極的に発信し、作品に介入できる余白を作り出したのである。

また、どれほど技が非現実的になっても、作品の根底にあるキャラクターの「真剣さ」が一切ブレなかったことも大きい。キャラクターたちが大真面目に「勝利」を追求した結果としてあの描写が生まれているからこそ、読者はその熱量に圧倒され、物語に没入することができた。この「シュールさ」こそが本作の真髄であり、他の追随を許さない独自の地位を築いた要因と言える。

さらに、能力バトル化が進む中で提示される「独自のロジック」もファンを惹きつける魅力となっている。例えば、打球の回転によって空間を削り取るブラックホールや、相手の反応を奪うことで五感を消失させる戦術など荒唐無稽に見える技の数々にも、作中では執拗なまでの理論付けがなされる。もちろん、巨大化のようにあえて理屈を明かさないまま押し通す豪快な演出もあるが、その「説明の有無」すらも演出の一部として機能している。読者は次に何が起きるのかという不安と期待を抱きながら、許斐が提示する新しい「テニス」の定義を一種の信頼関係をもって受け入れてきたのだ。

ファン離れが起きなかった背景には、メディアミックスによる「絆」の強さも無視できない。2.5次元ミュージカルの先駆けとなった舞台版や、900曲を超えるキャラクターソングの展開は、漫画の枠を超えたコミュニティを形成した。ファンにとって、キャラクターは紙の上の存在ではなく、共に人生の時間を歩むパートナーのような存在へと昇華されたのである。バレンタインの獲得数レースに象徴されるような読者が作品の一部に参加できる仕組みは、“推し”を支えるという強いモチベーションを生み出した。能力バトル化によって技が派手になればなるほど、キャラクターの個性がより際立ち、ファンの愛着は深まっていくという好循環が生まれたのだ。

許斐は「テニスのルール内であること」を大前提として掲げており、この制約が物語に独特の緊張感を与えている。どれほど超常現象が起きようとも、スコアが刻まれ、コートの中で勝敗が決するという形式は変わらない。この「スポーツの形を借りたファンタジー」という二面性が、リアリティを求める層とエンタメ性を求める層の両方を惹きつける唯一無二のバランスを実現した。本作が揶揄を超えて、愛情を込めた特別なジャンルとして定着したことが、その偉大さを象徴している。

最新話では、リョーマがツイストサーブや先輩たちが初期に見せた必殺技などを次々と繰り出し、リョーガがその技を全て“はく奪する”という展開に。まさに、無印の『テニスの王子様』からの『新テニスの王子様』へと繋がっていく物語のフィナーレを予感させる幕開けとなった。

残りの話数で許斐がどのような「驚き」を用意しているのか。これまで実在する技が多かったリョーマだが、最後にトンデモナイ「能力」が開花するのかもしれない。

（文=蒼影コウ）