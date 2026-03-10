90歳のおばあちゃんと犬がお留守番している様子を見守りカメラで確認したところ、思わず胸が温かくなるようなひとときがTikTokで注目されています。投稿したのは、シーズーの小梅ちゃん・杏ちゃんと暮らしている「小梅ちゃんと杏ちゃん」さん。投稿から1.1万回以上再生され、「すごく癒される」といったコメントが寄せられています。

【写真：90歳のおばあちゃんと犬のお留守番を『カメラでのぞき見』した結果…尊くて儚い『しあわせな光景』】

愛情たっぷりな抱っことなでなで

登場するのは、シーズーの小梅ちゃんと杏ちゃん。とある日、飼い主さんが外出中に見守りカメラを覗いてみると、心温まる光景が映し出されていたといいます。

おばあちゃんは、本当の孫をあやすように小梅ちゃんをやさしく抱っこし、なでていたんだそう。小梅ちゃんも心地よいのか、すっかり安心しきった様子だったといいます。まるで孫のように大切にされる姿に、おばあちゃんの愛を感じますね。

みんなで仲良くお昼寝

杏ちゃんはというと、傍でお昼寝中のようだったとか。おばあちゃんも小梅ちゃんをなでながら、うとうとしているような様子だったといいます。カメラ越しに、穏やかな時間が伝わってくるかのようです。

お留守番もおばあちゃんと一緒なら安心

小梅ちゃんも布団をかけてもらい、みんなで仲良く夢の中へ…。飼い主さんがいなくて寂しいはずのお留守番も、おばあちゃんと一緒なら穏やかで幸せな時間に変わるのでした。

この投稿には「杏ちゃん迎え入れて正解！」「幸せな時間が流れてますね」「ほっこりします」「お互いに波長が合ってるのかな」など、おばあちゃんと2匹の様子に癒された声が届いています。

投稿者である「小梅ちゃんと杏ちゃん」さんのアカウントでは、シーズー姉妹の愛くるしい日常がたくさん投稿されています。仲良しのおばあちゃんとの温かい日常も必見ですよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「小梅ちゃんと杏ちゃん」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。