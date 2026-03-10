4月14日よりフジテレビ系で放送がスタートする、佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める火9ドラマ『夫婦別姓刑事』の追加キャストとして、矢本悠馬、中村海人（Travis Japan）、齊藤京子、斉藤由貴、坂東彌十郎の出演が決定した。

参考：中村海人＆松田元太、“アメリカの旅”で知ったTravis Japanの素顔明かす 「意外とビビリです」

本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。企画・原案は秋元康、脚本は『毒島ゆり子のせきらら日記』（TBS系）などの矢島弘一、演出は『コンフィデンスマンJP』シリーズ（フジテレビ系）の田中亮、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の平野眞、『古畑任三郎』シリーズ（フジテレビ系）の河野圭太がそれぞれ担当する。

舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく2人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、2人が“夫婦”であること。警察には「夫婦は同じ部署に配属してはならない」という暗黙のルールが存在し、それが明るみに出れば、どちらかが異動。すなわち刑事課を追われることになる。刑事であり続けるため、2人が出した結論はただ一つ。“夫婦であることを隠す”こと。夫婦を隠して別姓のままバディを組んでいる刑事――「夫婦別姓刑事」。職場ではあくまでも“単なる同僚刑事”として振る舞う2人だったのだが……。

矢本が演じるのは、沼袋署刑事課・課長代理（警視）・上山晋吾。上山は現・警視庁副総監を父に持つ警察エリート。冷静沈着かつ合理的な性格で後輩の面倒見もいいが、かつて俳優を目指していたという意外な過去を持つ。先輩であり、元バディの誠を信頼しており、沼袋署に居心地の良さを感じている。

現在放送中の月10ドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）で主人公の弟・貴島光聖役を務めている中村が演じるのは、沼袋署刑事課・強行犯係の刑事・池田絆。ノリの軽い若手だが、鋭い観察眼を持つ。明日香に好意を寄せており、明日香のバディの座を狙っている。

齊藤が演じるのは、沼袋署刑事課・強行犯係のホープともいえる刑事（巡査長）・郡司綾。人当たりも良く、署内に隠れファンも多いが、鋭い直感を持っており、誠と明日香が単なるバディ以上の関係にあるのではないかと疑いの目を向ける。

斉藤が演じるのは、沼袋署刑事課・課長（警視正）・小寺園みちる。誠と同期の準キャリアで、東大工学部出身の「リケジョ」。バツ3の恋多き女性であり、現在はとあるモノにハマっているが、愛情深く、熱い一面もある。名字の読み方に強いこだわりを持つ。

彌十郎が演じるのは、沼袋署の署長・井伏幸吉。井伏は、三代続く警察一家出身のベテランであり、誠と明日香が夫婦であることを知る唯一の人物。定年までの残された時間を穏やかに過ごしたいと願っているが、夫婦で同じ部署のバディとして働く2人の動向が気になって仕方がなく、ハラハラしながらも2人が働き続けられるよう水面下で便宜を図る。

■コメント・矢本悠馬まず台本を読ませていただいて、主演の佐藤二朗さん・橋本愛さんの掛け合いが面白くて、それだけでコメディーとして充分に成立しているのに、登場人物それぞれに過去や現在進行形で傷や闇があり一筋縄ではないエンターテインメントに僕自身心を掴まれました。初共演の方が多く、早く一緒に事件を解決する署内のみなさんと芝居したいなと胸踊らせています。

・中村海人池田絆役を演じさせていただく中村海人です。出演が決まった時は率直に嬉しかったですね。主演のお二人もそうですし他のキャストの方々の演技を肌で感じられるのはとても嬉しいです。台本はすごく面白いなって思って、これがどう現場で調理されていくのかワクワクします！皆さんの心にすっと入ってくる、そして笑顔になれる作品になると思うのでぜひ毎週楽しみにしていてください！

・齊藤京子先日、別の作品で警察学校を卒業したので、今回は刑事役ということで、染み付いた所作などを活かししっかり成長した姿、また違った姿をお見せできたらと思っております。台本を読んでいて、キャストの皆様で脳内再生が完璧にできるくらい、ワクワクする世界が広がっていました。私自身も撮影が楽しみです！放送までぜひ楽しみにしていただけたらと思います！

・斉藤由貴沼袋署刑事課課長の小寺園みちるを演じます斉藤由貴です。まだ撮影は始まったばかりですが、会話劇の軽妙な応酬に、既にウキウキしています。佐藤二郎さんは控え室でもエンドレスに喋り続け、橋本愛さんもその横であの美貌でカップラーメンを美味しそうに啜り、なんだかほのぼのとした雰囲気です。この温かい空気感を、お茶の間の皆様に楽しんでいただけるよう頑張ります！

・坂東彌十郎沼袋署 署長・井伏幸吉を演じます、坂東彌十郎でございます。今回このドラマのお話をいただいた時、佐藤二朗さん主演と聞き喜んでお受けしましたが、いや～大変です。本当に大変なんです。責任重大です。兎に角必死に、必死に頑張ります。大変だぁ～でも、面白いですよ～4月からのドラマスタート、お楽しみに。（文＝リアルサウンド編集部）