「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが9日、都内で「TikTok LIVE新CM発表会」に出席した。お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレス（35）と新CM「リアルフレンズ・トーク」シリーズ3本に出演している。今日9日からウエブで公開、16日からテレビで放送される。

あのと熊元はテレビで共演して親しくなり、今では一緒に食事に行く仲という。熊元の好きなところを聞かれると「1個目は面白いところ、2個目は強いところ、3個目は髪サラサラ。強いというのはナメられることに敏感、私も同じです。髪サラサラで肌も奇麗で、ずっと触っていたくなる」と“熊元プロレス愛”を語った。

「TikTok LIVEで自然とつながれます。このテンポ感はならでは。このスピード感は頭の回転が良くないと」。ゲーム実況については「絶対考えられない。ゲームは大好きなんですけど、どうやってコメント拾っているのかな」。音楽配信については「めちゃいいなと思います」と笑顔を見せた。

この春新しく広げたいこと、つながりたいことを聞かれると、あのは「家政婦さんを雇う。家事をやってくれる人、助けてください。お金は払います。これは一番の願いです。お願いします」と話した。